„MÜÜS MEID MAHA! ARGPÜKS!“ Fännid pöördusid Trumpi vastu 

Ent mitte kogu nn MAGA internet ei pea presidenti Juudaks. (MAGA – Make America Great Again, Teeme Ameerika Uuesti Suureks, Trumpi valimisloosung.) Mõned fännid, eriti sellised vandenõulembesemad hakkasid kõnet lahti harutama, analüüsima, sellest mingeid salasõnumeid otsima. Mõned leidsid ka. Näiteks uskusid, et tegelikult annab ta kuninga kombel võimu üle oma pojale Don juuniorile või et tegelikult tahab ta öelda, et vabaneb Mike Pence'ist, kes on MAGA interneti silmis kohe päris kindlasti reetur. Pence ju ütles möödunud kolmapäeval Trumpile, et mäng on läbi, Biden saab presidendiks ja et temal pole enda rollis enam midagi võimalik ära teha, et seda takistada.