Juhtkiri | Savisaare nimekiri 

Laul kanti esimest korda ette 2016. aasta saates „Ärapanija“, kus seda esitasid Mart Juur ja Peeter Oja. Kuigi peaminister Jüri Ratas lubas, et tema juhtimisel Keskerakond muutub, hakkas see lubadus eile murenema ja ehk on varsti aeg küps Jüri Ratase nimekirjaks.