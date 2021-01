Estoonlane: Mäe tegi kolleegi seeliku kohta ebasobiva märkuse 

Aivar Mäele määratud 400eurose trahvi tühistamist puudutavas asjas astusid Harju maakohtus peetud istungil üles tunnistajad, kes on Estonia praegused või endised töötajad. Tunnistajate ütlused olid suures osas ülimalt sarnased juba varasematel istungitel kuulduga. Kõigi tunnistajate käest uuriti, kas nad on Mäe käitumises täheldanud midagi taunimisväärset. Üks tunnistaja vastas, et tema mäletab üht Mäe kommentaari kolleegi lühikese seeliku kohta. Ta pidas seda ebasobivaks, ent mitte millekski ülemäära tõsiseks. „See oli ainus juhus, kus arvasin, et see polnud päris kohane,“ lausus ta. Ükski teine tunnistaja ühtegi ahistavat või muud moodi taunimisväärset olukorda enda sõnul märganud pole.