Kaljulaid: Keskerakond on muutunud Jüri Ratase juhtimisel veel halvemaks. Ligi: ma ei näe võimalust valitsuse jätkamiseks

Kaljulaid on enda sõnul proovinud pikka aega saada vastuseid küsimustele miks ja missugustel tingimustega otsustas valitsus Porto Francot toetada. Seni pole see tal õnnestunud.

„Kui tehing tuli avalikuks, palusin tutvuda laenulepingu tingimustega. Selle peale vastas peaminister riigikogu liikmele, et mul ei ole võimalik nendega tutvuda, kuna need sisaldavad ärisaladust,“ rääkis Kaljulaid.

Kuid õiguskantsler Ülle Madise hinnangul pole ärisaladus piisav põhjendus, miks riigikogu liige ei võiks tutvuda Porto Franco paberitega.

„Pöördusin uuesti peaministri poole ja ta uuesti ei vastanud mulle. Ta ütles, et nõustub Madise hinnanguga, aga kuna see on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majasisene dokument, siis peavad nemad vastama – rohkem kui pool aastat on suudetud vältida seda, et tehingu osas oleks võimalik midagi teada saada.“

Kaljulaidile ei tule üllatusena, et kaitsepolitsei ja prokuratuur uurivad Porto Farnco tehingut, sest see oli erakordselt kummaline.

„Need asjaolud, mis on avalikult teada, need ei usutavad. Väga raske on näha, miks riik on teinud sellise otsuse. Ja kui see ei ole riigi huvides, siis kelle huvides see on?“

Kui Eesti oleks skandinaavialik riik, astuks peaminister tagasi, aga seda Kaljulaid ei usu.