Päästeamet: mullu hukkus tule- ja veeõnnetustes kahe suure bussi jagu inimesi  

Mullu põles Eestis 595 kodu, mis on parim näitaja iseseisvuse taastamise järgsel perioodil. Tules sai surma 36 inimest, kellest 27 olid mehed ja üheksa naised. Hukkunu keskmine vanus oli 62 eluaastat. Hukkunutega tuleõnnetuste peamised põhjused olid hooletu suitsetamine ja lahtise tule kasutamine, kuid fataalseid tagajärgi tõid ka toidukõrbemine ning rikked elektri- ja küttesüsteemides. Vingugaasi tõttu sai 2020. aastal viga vähemalt 53 inimest. Kannatanute seas oli kaheksa last, kellest noorim oli alla aasta vana. Kõige sagedasem vingumürgituse põhjus oli kütmisel siibri liialt vara sulgemine. Märga hauda läks 58 inimest: 45 meest, 12 naist ja üks laps. Valdavalt uputi tiiki või järve ning pea pooled uppunutest olid alkoholijoobes. Sageli olid uppunuteks ka vanurid, kes kukkusid oma kodukoha tiiki või kaevu.

„Kokku hukkus neis õnnetustes kahe suure bussi jagu inimesi,“ sõnas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Ta kutsus inimesi üles oma lähedasi ja naabreid märkama, neist hoolima ja vajadusel neid abistama. Seda ka juhul, kui neil on väike viinaviga küljes. „Ärme lase tal minna ega mõtle, et ta ju joob, ükspuha! Päriselt. Aitame! Hoiame silma peal ja toetame. See on tähtis, et inimesed jääksid terveks.“

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Foto: Robin Roots

Päästeametil oli mullu 25 822 väljakutset, millest 14 881 olid päästesündmused. Vabatahtlikud päästjad osalesid 3555 päästesündmusel, millest 1117 lahendasid iseseisvalt. Päästeti 301 inimest, kiirabile osutati abi 3042 ja politseile 561 korral. Leiti 9041 lõhkekeha, mida on kaks ja pool korda rohkem kui aasta varem. Tehti 19 765 kodunõustamist ja muudeti tuleohutumaks 425 kodu.

Kriisideks tuleb valmis olla

Ehkki koroonakriisi ei juhtinud päästevaldkond, tuli neil terve aasta vältel siiski olla teistele ametkondadele selles vallas nõu ja jõuga abiks. „Kui me vaatame tagasi kevadisele eriolukorrale, siis meid määrati valitsuse poolt regioonides eriolukorra tööde juhiks. Viisime läbi isikukaitsevahendite logistika toe, toimetasime üle nelja miljoni maski enam kui 700 erinevasse asukohta,“ ütles päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juht Tuuli Räim. Ta toonitas, et sealjuures on oluline märkida, et pääste- ega demineerimistöid pole kriis mõjutanud ning inimeste elu ja tervis on kaitstud.

Siseminister Alar Laneman. Foto: Robin Roots