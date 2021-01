Martin Helme oma nõuniku kinnipidamisest: miks päev enne tähtsat riigikogu hääletust? 

„Täna hommikul andis Kapo peadirektor mulle teada, et üks minu nõunikest on võetud vahi alla korruptsiooni kahtlusega. Suhtlesin ka asjaga tegeleva prokuröri ja Kapo asedirektoriga.

Nõuniku töösuhe on selguse tekkimiseni peatatud. Olen inimese ja erakonna juhina alati suhtunud korruptsiooni täieliku nulltolerantsiga. Loomulikult tekitavad sellised tõsised süüdistused minus väga suurt muret ja meelehärmi. Kinnitan, et ei mina ega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei ole kunagi ühegi otsuse eest kelleltki raha või muud meelehead oodanud, küsinud ega saanud. Samuti, kuna jutt käib Kredexist, siis selgituseks, et kõik Kredexi erakorralised toetusotsused on läbinud ekspertide hindamise, kaetud tagatistega ja saanud valitsuse konsensusliku toetuse.