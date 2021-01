Maailm HULLUMEELNE LUGU: naine on püüdnud kolm aastat tõestada, et on elus! Aare Kartau, Greete Kõrvits , täna 08:06 Jaga: M

Jeanne Pouchain on elus, aga paberite järgi nagu pole ka. Foto: AFP/Scanpix

Jeanne Pouchain on täiesti elus ja terve prantslanna, kes on üritanud juba aastaid Prantsuse ametivõime veenda, et jutud tema surmast on liialdatud, õieti puhta valed, vahendavad The Guardian ja France24.