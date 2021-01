NÄLJASTREIK: vahi all viibiv Kapitooliumi sarvik keeldub söömast, sest talle ei pakuta ökotoitu 

33aastane QAnoni vandenõuteoreetik pöördus kohtuniku poole viisakalt, ent ei esitanud talle esitatud süüdistuste kohta ühtegi avaldust. Chansley avaldas lootust, et ehk õnnestub tal ühendust võtta sõbraga, kes võiks talle eraadvokaadi palgata. Alles neljapäeval mainis Chansley, et ta pole murelik, sest ei rikkunud ühtegi seadust. „Kõndisin läbi avatud uste,“ sõnas šamaan.

Trumpi toetajale määratud riiklik kaitsja teatas esmaspäeval kohtunikule, et Chansley on äärmiselt rangel dieedil ja pole pärast vahi alla võtmist midagi söönud. Kohtunik Deborah Fine märkis, et see teave on äärmiselt murettekitav ja palus kaitsjal Chansley toitumisprobleemide osas ametivõimudega koostööd teha. Teadaolevalt tarbib QAnoni šamaan vaid orgaanilist toitu.