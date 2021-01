Simmo Saar | Saamatus või hoolimatus 

Sotsiaalministeeriumi haldusala on huvitav: ühelt poolt puudub valdkonnal justkui väline sära, kuid see-eest suudab seal tehtav (või tegemata jäetav) töö mõjutada kogu riigi toimimist. Ning kui kaitsekulutuste osas oleme eeskujulikud pailapsed, siis näiteks tervishoiule kulutab Eesti oma SKT-st teiste riikidega võrreldes vähe – 2019. aastal edestas meie riik „helduselt“ Euroopa Liidus selles arvestuses vaid Ungarit, Poolat, Lätit ja Luksemburgi.

Siinkohal tuleb küsida – miks see nii on? Kas meid siis tõesti ei huvita meie tervis? Kas me ei hinda oma tervishoidu? Kas me tõesti oleme teadlikult aastaid nõrgestanud meie tervishoidu?

Viimasele küsimusele tuleb paraku vastata jaatavalt. Jah, me oleme pööranud vähe tähelepanu näiteks nii esmatasandi arstiabile (perearstide võrgule), tervishoiuga seotud IT-lahendustele, gripi vastu vaktsineerimisele, immuniseerimiskava täitmisele kui üldisele tervishoiukriisideks valmisolekule.

Probleemi lahendamine algab selle tunnistamisest

On elementaarne, et iga mure lahendamine algab selle tunnistamisest ja mõistmisest. Tunnistamine tähendab aga omakorda möönmist, et midagi tuleks teha teisiti. Või ehk on lausa jäetud tegemata.

Kahjuks valivad konformistid tavaliselt eituse ja valetamise tee. Pole probleemi – pole ka vaja muretseda ei liigse töökoorma ega ebamugava kriitika pärast. Ning kuna meile kõigile on antud aeg elada ja aeg ühel hetkel oma pillid kotti toppida, loodavad teatud indiviidid pikaaegse vassimistaktika toimimisele. Mõned näited lähiminevikust: selle asemel, et leida 21 miljonit eurot haiglate toimepidevuse tagamiseks, otsustas sotsiaalminister peale 2019. aasta Võrus möllanud sügistormi, et aega selle kiire asjaga on ja… lükkas kolm aastat tagasi vastuvõetud määruse rakendamise kuupäeva, milleks oli 1. jaanuar 2020, kolme aasta võrra edasi. Mis siis, et Võrus juhtunu oli suurepärane näide sellest, kuivõrd abitud on meie haiglad elektrivarustuse kadumisel.

Sain tookord kommunikatsioonijuhina sugeda, sest terviseamet ütles lapsesuuna välja nii maagilised 21 miljonit eurot kui ka selle, et seda raha on haiglate toimepidevuse tagamiseks hädasti vaja.