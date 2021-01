OTSEPILT JA -BLOGI | Kapo pidas kinni ühe inimese seoses Porto Franco kriminaalmenetlusega, Keskerakond saab kahtlustuse kriminaalkuriteos

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, kelle haldusalasse KredEx jääb, ei osanud kommenteerida, miks kaitsepolitsei toimetab KredExi büroos. Tema teadmine piirdus sellega, mida on võimalik uudistest lugeda



„Minul ei ole olnud ei kaitsepolitsei ega prokuratuuriga mingisugust kontakti antud sel teemal. Küll aga jah tean, et täna toimusid teatud sündmused, mis puudutavad läbiotsimisi,“ ütles Siem.



Õhtulehe on vihjatud, et kaitsepolitsei huvi on laenudes ning see puudutab ka poliitikat. „Seda ma ei oska öelda, missugused on liinid. Eks ajapikkus peaks tekkima selgus. Usun, et kaitsepolitsei lähtub teadmis-, vajaduspõhiselt. Praegusel hetkel paistab, et nad ei arva, et ma võiksin [ministrina] olla teadlik.“