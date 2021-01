BLOGI | PORTO FRANCO KORRUPTSIOONISKANDAAL: 12,5 tundi, mis viisid peaminister Jüri Ratase tagasiastumiseni

Raivo Aeg rääkis ERR-ile, et peab algatatud kriminaalmenetlust väga häirivaks.



"Tegemist on ääretult kahetsusväärse juhtumiga ja veel kahetsusväärsemaks teeb selle asja see, et see ei ole ju esmakordne juhtum. Keskerakond juriidilise isikuna on ka enne kriminaalkorras karistatud. See on väga halb," ütles Aeg ERR-ile.



"Täna ta on kahtlustus, lõpuks ikkagi peab kohus ütlema, kas Keskerakond on kuriteo toime pannud või ei ole ja mis ulatuses. Aga juba see, et selline menetlus on alustatud ja kahtlustus on üles seatud, on tõsiselt häiriv," märkis Aeg.



Aeg ütles, et kui valitsus Porto Francole laenu andmise ühiselt otsustas, siis mingeid küsitavusi näha ei olnud. "Mina valitsuse liikmena, kes ei ole olnud Kredexi laenukomitee otsuste juures, ei osanud seal täheldada mingisuguseid anomaaliaid," sõnas Aeg.



Aegi sõnul arutab asja ka Isamaa, aga ta ei osanud veel öelda, kuidas see mõjutab valitsuskoalitsiooni püsimist.