Eestlane Inglismaalt: koroonauputuse kõrval laiutab vaktsiinivastasus 

Chavid ehk ossid, kes enne ülbelt väitsid, et nad on maski kandmisest erandkorras vabastatud, valetades kannatavat astma või mõne kroonilise kopsuhaiguse käes, on nüüd sunnitud oma väljamõeldud konditsiooni tõestama. Oh seda kisa ja sõimu, mis tõuseb, kui keegi söandab teesklejas kahelda või veel hullem, märkuse teha.

Aga Londoni politseinikud on õnneks enamasti rahulikud ja viisakad, siiski piisavalt professionaalsed, et olukord lahendada. Pole isiklikult näinud kedagi trahvi saavat, noomitusi küll (esimene eksimus on 200 naelsterlingit, maksimum £6400). Sattusin aga tunnistajaks kui bussijuht keeldus üht „erandit“ peale laskmast. Roppuste valing, mis seejärel vallandus, välistas kindlalt, et tegu oli inglise leediga.

Viimase ööpäevaga lisandus 1300 uut koroonajuhtu. Haiglad on viimase piirini pungil, laste mängutoad ja operatsioonisaalid on muudetud palatiteks, täis hingamispuudulikkusega nakatunuid, kes ei suuda isegi hingeldada, vaid lämbuvad vaikselt, lootes, et hapnikuaparaadi loterii viimaks naeratab.

Arstid peavad tegema kohutavaid otsuseid selle kohta, keda saab aidata, keda mitte. Siin ei loe ei vanus ega sugulus. Väljaspool haiglaid seisavad kiirabiautod järjekordsete koroonahaigetega, sest haiglates kohti ei jagu. Ja vaktsineerimispunktide ees ootavad üle kaheksakümnesed vanakesed järjekorras tundide kaupa oma süsti.

Samas, küsitluse järgi ligi 40 protsenti hooldekodude töötajatest on vaktsineerimise vastu. Enamus neist on vähemus ehk BMA - Black, Mixed, Asian, kes tegelikult viirusele rohkem vastuvõtlikud on. Aga kuna kõigil on valikuvabadus, siis kedagi sundida ega keeldumise pärast vallandada ei saa.