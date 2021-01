Merre kukkunud Indoneesia reisilennuk läbis alles detsembris tehnilise kontrolli 

Märtsist saati pandeemia tõttu puhkust nautinud Ariwijaya Air lend SJ182 jätkas kommertslende 22. detsembril. Lennuk kukkus alla 9. jaanuaril ja selle pardal oli 62 inimest. Esialgsed leiud näitasid, et õhusõiduk oli enne merre kukkumist töökorras ja terve. Senini on õnnetuse põhjus teadmata.

Indoneesia transpordiministeerium teatas kolmapäeval, et lennuk pandeemiaperioodil õhku ei tõusnud. Detsembris otsustati see taas teenistusse võtta. 14. detsembril läbis lennuk ülevaatuse – viis päeva hiljem tehti sellega esimene kontroll-lend (ilma reisijateta), vahendab BBC. Vahetult pärast edukat kontrolli alustati kommertslendudega.

Eraldi teatas riiklik transpordiohutuse komitee (KNKT), et esialgne info viitab sellele, et lennuk jõudis kell 14.36 umbes 3,3 kilomeetri kõrgusele. Neli minutit hiljem toimus järsk langus ja andmete edastamine lõppes. KNKT juht Soerjanto Tjahjono lisas, et leiud ei viita sellele, et lennuk oleks õhus plahvatanud – pigem töötasid lennuki süsteemid veel ka siis, kui see oli langenud umbes 75 meetri kõrgusele merepinnast.