Merkel ja teisedki Euroopa juhtpoliitikud kritiseerisid Twitteri poolt Trumpile määratud keeldu 

Mitme Euroopa poliitiku arvates rikuvad Twitter ja ka Facebook president Trumpi õigust sõnavabadusele ja nende arvates peaks Big Techi (suurte tehnoloogiahiidude) reguleerimise eest vastutama valitsused, mitte eraettevõtted. Sellise arvamuse üheks ajendiks on ilmselt asjaolu, et Euroopa on võtnud Big Techi reguleerimisel USAst hoopis teistsuguse hoiaku. Ameerikas jäävad ettevõtted tihti ise reguleerija rolli ja neil on üldjuhul märkimisväärne õiguslik puutumatus.

Merkeli kõrval võtsid asjaga seoses sõna ka mitmed teised vana maailma poliitikud. Euroopa komisjoni siseturu volinik Thierry Breton kirjutas selle kohta Politicos. „Fakt, et tegevdirektor saab tõmmata juhtme USA presidendi valjuhääldilt kontrollmehhanismideta on nõutukstegev,“ mainis Breton, kes on Euroopas Big Techi reguleerimise üks võtmeisikuid. Tema sõnul näitas juhtum selgelt kõnealuste platvormide võimu ja Washingtoni suutmatust digitaalruumi reguleerida.