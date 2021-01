Väikeste laste kõrvalt täiendõppes osalenud Liisi: sain enesekindluse ja kompasin iseenda piire 

Liisi on naine, kes ei lase elumuutustel end jalust niita. Ka siis, kui tundub, et kuidagi ei saa, leiab ta võimaluse edasi liikuda. Nii ei tulnud tal 11. klassi suvevaheajal emaks saades mõttessegi, et nüüd on õppimisega kõik. Liisi jätkas sügisel õpinguid kaugõppes ja lõpetas gümnaasiumi koos klassikaaslastega. Ehkki kõrgkooli minek asus uue rolli tõttu oma aega ootama, ei jäänud Liisi koduseinte vahele istuma. Ta hakkas tööle ning liikus karjääriredelil kindlalt edasi. Kõik oli justkui paigas, kuniks ühel päeval saabus koondamisteade.

Hetk, mil Liisi maailm võinuks kokku variseda, sai kummalisel kombel hoopis pöördepunktiks – Liisi mõistis, et valitud amet ei paku talle vaimses plaanis rahuldust. „Alles rattast välja astudes sain aru: olen müügitööst kohutavalt väsinud ega taha seda enam teha,“ meenutab Liisi tagantjärele. „Tundsin vajadust ja valmidust muudatuse järele, ent väikeste laste kõrvalt kooli minna oleks olnud minu jaoks liiga suur tükk. Koolitus tundus just selline jõukohane amps.“ Erialavalikul sai Liisi sõnul määravaks raamatupidajast ema eeskuju ning see, et numbrid ja seadused on alati olnud tema „teema“.

Iseenda jaoks õppimine on sõltuvust tekitav

Ühes oli Liisi algusest peale kindel: ta läheb püüdma teadmisi, mitte koolitustunnistust. „Koolitusturg on metsik ja näiliselt sarnaseid koolitusi palju. Minu eesmärgiks oli saada karjääripöördeks vajalik sisuline ettevalmistus, mistõttu välistasin kõikvõimalikud lühikursused. Tegin korraliku uurimistöö ja lõplik valik langes koolitusele, mille sisu oli kõige põhjalikumalt avatud. Tagantjärele saan oma valikut vaid kiita,“ räägib Liisi, kuidas ta Tartu Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskusesse jõudis.

Koolituspinki istus naine esmakordselt 2019. oktoobris. „Õppida huvitavat ja iseenda jaoks vajalikku asja – see oli lausa sõltuvust tekitavalt mõnus!“ meenutab Liisi õpingute algust. Ja kui veebruarikuu ning koos sellega algkursuse lõpp kätte jõudsid, oli Liisil nii suur õppimistuhin sees, et maandus järgmisel, raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks ette valmistaval kursusel.

„Kahtlemata oli minu õppimisvaimustuse taga suur roll ka üliprofessionaalsel koolitajal,“ tunnistab Liisi. „Koolitusmaterjale oma raamatupidajast emaga jagades oli temagi üllatunud, millisel tasemel meile teadmisi jagati. Just võimalus õppida oma ala professionaalidelt oli peamine põhjus, miks ma julgesin kohe jätkukoolituse ette võtta ning seejärel veel ühe, põllumajandusettevõtetele suunatud raamatupidamise täiendkoolituse. Nende kolme koolituse ja läbitud praktika põhjal tundsin: nüüd olen kutseeksamiks piisavalt küps,“ räägib Liisi.

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab