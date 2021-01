Abielureferendumi lõpphääletus üllatusi ei paku: koalitsioon saab oma tahtmise 

„Kui riigikogu otsustab nii nagu põhiseaduskomisjonis on välja pakkunud, siis see on selgelt töö- ja kodukorra seaduse rikkumine,“ viitab Kiisler komisjoni Anti Poolametsa sammule siduda opositsiooni tuhanded parandusettepanekud viide kimpu, et ei peaks kuulama rahvasaadikute selgitusi ja tutvustusi oma ettepanekutele.