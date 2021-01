Teadusnõukoda soovitab kõik lapsed 25. jaanuarist ka Tallinnas ja Harjumaal kooli lubada 

Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari meelest on põhjendatud lubada kõik lapsed üle Eesti tagasi kooli kontaktõppele. Harjumaal ja Ida-Virumaal võivad praegu käia koolis vaid algklassid (1.-4. klass) ja lõpuklassid (9. ja 12. klass), ülejäänud on kaugõppe

"Kui niisugused trendid, mis viimastel päevadle näha on, jätkuvad, on ikkagi mõttekas kogu Eestis lapsed kontaktõppele saata. See koolis käimisest saadav kasu, eriti nende laste puhul, kelle vanemad ei suuda neid kodus õoetada, on ilmselt suurem, kui haigestumine laste hulgas. Laste hulgas on nakatumist vähe, haigestumist vähe ja lapsed põevad tõesti kergesti," ütles Lutsar ERR-ile.