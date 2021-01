ILUHOOLDUSRUTIIN PAIKA: 7 toodet, mida vajab iga naine, et püsida kaunis, nooruslik ja terve! 

Ilu- ja liigeseampsud. Mida vanemaks saame, seda vähem toodab meie organism kollageeni. Samas on just kollageen vajalik, et meie nahk oleks sile ja siidine ning liigesed toimiksid hästi. Seega on mõistlik võtta kollageenipreparaate, mida leiab nii vedelal kujul, pulbrina kui ka kommidena. Just ilu- ja liigeseampsud kommide kujul on võitnud paljude naiste südamed – magusaga patustamine on nüüd tervisele kasulik! Ja mis veelgi parem, päevas on lubatud ampsata kolm kommikest. Vaata täpsemalt SIIT!

Biotopix Advanced Skincare kreem. Kõik naised tahaksid olla nooremad ja ilusamad ning botoxi laadse efektiga kreem on ülilihtne viis selle saavutamiseks. Kerge tekstuuriga kreem jätab naha siidiseks ja annab üsna kiireid tulemusi. Kreemi kasutamine täiendab ja pikendab ka botoxi ja kollageenisüstide efekti. Vaata täpsemalt SIIT!

Biotopix Lip Plumper. Täidlased huuled on praegu üks suurimaid trende! Mida aga teha, kui enda huuled on pigem pisemad? Ei, kohe pole vaja joosta täitesüste tegema – pigem katseta enne seda imepalsamit! Biotopixi huulepalsam on mitmekülgne, sest niisutab, noorendab, pingutab ja muudab loomulikult huuled täidlasemaks. Huulepalsam sisaldab suurt kontsentratsiooni III tüüpi kollageeni tootmist intensiivistavat vektorit ning patenteeritud taimset ekstrakti, andes intensiivse täidluse efekti ja kaunid huuled. Pikemal kasutusel noorendab huulte piirkonda ja vähendab sealseid kortse. Vaata täpsemalt SIIT!

Foto: Envato Elements

Sebionex Actimat. Enamasti peetakse vistrike olemasolu teismeliste probleemiks, kuid sama hädaga pisatavad rinda paljud täiskasvanudki. Õige toodete valik aitab taolisi muresid vähendada. Sebionex Actimati koostis on niisutav, rahustav, antibakteriaalne ja punetust vähendav. Sealjuures ei tekita see komedoone. Toode on kaks ühes: tooniv päevakreem, mis lisaks hoolitseb vistrikulise naha eest. Kreemi õrn toon annab nahale kauni jume terveks päevaks. Vaata täpsemalt SIIT!

Duolys silmakreem C-ja E-vitamiiniga. Tumedad silmaalused valmistavad meelehärmi väga paljudele naistele – need vähendavad enesekindlust, aga võivad ka tekitada teistes inimestes sinu elustiili kohta valearvamusi. Siinkohal võib abi leida taskukohase hinnaga Duolys silmakreemist, mis lisaks tumeduste ja tursetega võitlemisele ka noorendab. Vaata täpsemalt SIIT!

Morganna’s Alchemy 10 aastat nooremaks 30 päevaga. Iseennast ja oma nahka tuleb poputada! Kui tunned, et peeglist vaatab vastu keegi muu … keegi hoopis vanem ja väsinum, siis on aeg võtta ette tõsisem naha noorenduskuur. Morganna’s Alchemy 10 aastat nooremaks 30 päevaga hoolduskomplekt sisaldab lausa nelja seerumit ja geeli, millest igaüks on oma funktsiooniga. Juba ühe kuu möödudes on näha silmnähtavaid muutuseid. Vaata täpsemalt SIIT!