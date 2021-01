SAMUTI EESLIINIL? Loomakasvatajad tahavad koroonavaktsiini eelisjärjekorras 

Sõrmus toob kirjas sotsiaalministrile välja, et loomakasvatajate haigestumine ja töötajatele vajaliku asenduse puudumine võib loomade hooldamise ohtu seada. See aga võib loomadele põhjustada suuri kannatusi ja tõsiseid tagajärgi.

„Vastavalt loomakaitseseadusele peab loomapidaja võimaldama loomadele sööda ja joogivee kättesaadavuse ning sobiva hoolduse. Põllumajanduslooma tervist ja heaolu tuleb kontrollida nii sagedasti, kui seda on vaja välditavate kannatuste ärahoidmiseks. Intensiivses looma­pidamises tuleb loomade heaolu ja tervist kontrollida vähemalt üks kord päevas, sest sellistes tingimustes sõltub looma tervis ja heaolu inimese sagedasest hooldusest,“ põhjendab Sõrmus taotlust ministrile.

„Loomakasvatuse toimimisega on tihedalt seotud ka tapamajade ja piimatööstuste tõrgeteta toimimine. Loodame, et võimalikult kiiresti jõuab vaktsineerimise järg ka teiste põllu­majandus- ja toidutootmise valdkondade töötajateni, kellel on oluline roll Eesti toidujulgeoleku tagamisel.“