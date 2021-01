ETTEVAATUST! Lumetorm on muutnud teeolud keeruliseks 

Transpordiamet hoiatab, et kuna lumesadu ja -tuisk jätkuvad, siis tuleb valmis olla, et kõrval- ja tugimaanteede puhastamisega läheb aega ning sõiduolud on keerulised. Teed on muutunud libedaks ning tuulele avatud teedel võib olla lumevaalusid. Pidev lumesadu kestab kindlasti veel järgmised 24 tundi.

„Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, võimalusel püsida kodus ning vältida liiklusesse minekut,“ toonitas ameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. „Kui liiklusesse on siiski vaja minna, siis veenduda, et auto on tehniliselt korras, autol on all korralikud talverehvid ning hoida auto paak ja telefoniaku täis.“