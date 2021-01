Ratas nimetab presidendi ettepanekut abieluküsitluse üle arusaamatuks, Aas peab seda ohuks otsedemokraatiale 

"Seda sõltumata presidendi kõigist võimalikest teistest ja isegi mitteplaneeritud kavatsustest seda ettepanekut tehes. Nüüd on tema ettepanek reaalsus ja elab oma elu;" sõnab minister.

Margus Tsahkna: president ulatas riigikogule väärikuse taastamiseks päästerõnga

Eesti 200 juhatuse liikme Margus Tsahkna sõnul on Eesti 200 seisukohal, et president Kaljulaidi ettepanek korraldada riigikogule siduv rahvahääletus on võimalus taastada töörahu.

„Poliitiku sõna on tegu, millega peab kaasnema vastutus. Täna ei vastuta riigikogus oma sõnade ja tegude eest kumbi pool – ei koalitsioon ega opositsioon. Tulemuseks on parlamentaarne kriis ning riigijuhtimise seiskumine olukorras, kus riik on sügavas koroonakriisis. Selle ettepanekuga on president ulatanud riigikogule väärikuse taastamiseks päästerõnga ning uppujal on võimalus sellest kinni haarata või minna põhja,“ ütles Tsahkna.

Eesti 200 avaldas lootust, et riigikogu erakonnad loobuvad poliitmängudest ning võtavad presidendi ettepaneku konsensuslikult vastu. Vastasel juhul jätkub vastasseis ning ainukeseks lahenduseks on tänane riigikogu laiali saata ning läbi erakorraliste valimiste valida uus riigikogu.

Jevgeni Ossinovski: koalitsioon ei nõustu presidendi pakutuga, sest nad ei julge ausat referendumit korraldada