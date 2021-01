Eesti uudised ERAKONDADE RAHAKOTT | Oleg Ossinovski toetas Eesti 200. Hillar Teder jagas laiali 150 000 eurot, Urmas Sõõrumaa aga poole vähem. Kes veel tuhandeid annetasid? Priit Pärnapuu , täna 10:28 Jaga: M

GALERII

SDE liikme, varasema erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski ärimehest isa Oleg Ossinovski annetas Eesti 200-le 5000 eurot. Foto: Priit Simson

Kümme päeva pärast kvartali lõppu tuleb erakondadel esitada aruanded, kellelt ja kui palju on nad raha saanud. Teisepäeva hommikuse seisuga on aruanded esitanud kõik suuremad erakonnad. Suurimate annetajatena torkavad silma ärimehed Hillar Teder ja Urmas Sõõrumaa. Neilt said suuri summasid mitmed erakonnad.