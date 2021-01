Ossinovski: koalitsioon ei nõustu presidendi pakutuga, sest nad ei julge ausat referendumit korraldada 

Ossinovski kirjutab Facebookis: „President Kersti Kaljulaid on pöördunud riigikogu poole ettepanekuga, mis võiks hea tahte olemasolul lahendada tekkinud terava vastasseisu erinevate poliitiliste jõudude vahel.

Mina jätkuvasti usun, et seda referendumit ei ole Eestile vaja ning enamik Eesti inimesi on ka küsitluses sama arvamust väljendanud. Samas, kui Ratase valitsus on seadnud selle oma suurimaks prioriteediks sel poolaastal, siis tuleb ka seda silmas pidada ning otsida poliitilist kokkulepet.

Presidendi pakutu on ju tegelikult sõna-sõnalt alles hiljuti peapiiskop Viilma poolt toetatud idee (ütlen vargsi, et ka mina olen ühes riigikogu sõnavõtus detsembrikuus sellele viidanud) – teeme siis ausate panustega referendumi, pannes hääletusele seaduseelnõu. Kui rahva enamus on tõesti Eestis niivõrd häiritud seksuaalvähemustele võrdsete õiguste tagamisest, võidate te selle referendumi kenasti ning abielu mõiste eksklusiivsus saab kindlama garantii. Kui aga rahva enamus nii ei arva, läheme me endale uut mandaati küsima (või uut tööd otsima).

Ma usun, et opositsioon oleks tõsiselt valmis kaaluma poliitilist kokkulepet selles küsimuses, mis võimaldaks lahendada kriisi seadust rikkumata.

Muidugi oli teada, et koalitsioon presidendi pakutuga ei nõustu, kuna julgust ausat referendumit korraldada neil ei ole. Jäin kohe huviga ootama, mis argumente selle vastu tuuakse. „Sekkumine päevapoliitikasse“ ja muu poliitvaht oli ennustatav. Mis oli aga ootamatu, oli Seedri ja Ratase kommentaar, et nad ei saa täpselt aru, mis eelnõu siis president soovitaks rahvahääletusele panna.

Noh, siin on teile võimalik visand, head kolleegid. Kui enamus vastab rahvahääletusel „jah“, ei saa (vähemalt Ülle Madise tõlgenduses) abieluvõrdsust uue rahvahääletuseta tagada. Kui „ei“, peaks nii mõnigi meist küsima endalt, kas uuesti riigikokku kandideerides teenitakse Eesti riiki ja rahvast parimal võimalikul moel