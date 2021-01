KAKS PÄEVA, KAKS LAIPA: joomingul toimunud veretöö jõudis kohtusse 

Esmaspäeval toimunud eelistungil lepiti kokku istungite ajad. Kohtulik uurimine hakkab 17. mail. Detsembris kirjutas Õhtuleht, et prokuratuur on kohtueelse menetluse lõpetanud ja Egonile on esitatud mõrvasüüdistus, mille järgi kustutas ta kahe tuttava eluküünla. Juhtum toimus läinud aasta jaanipäeva eel 16. juunil Harjumaal Kiili vallas Kangru alevikus. Egon läks joomingule, kus viibis veel kaks meest: 61aastane korteriperemees ja 47aastane mees.