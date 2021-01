Juhtkiri | Vaktsineerimiseks tuleb valmistuda 

Koroona seljatamisel terendab vähemalt tunneli lõpus valgus vaktsineerimise näol, kuigi algul suurte lootustega alanud süstimine pole läinud sugugi nii kiiresti kui esialgu loodeti. Kui silme ees poleks vaid Iisraeli näidet, kus vaktsineeritud on ligi kaks miljonit inimest ja tehakse juba teise ringi süstimisi. Euroopa Liidu ühishanke puhul on väiksematel riikidel, kel muidu oleks keeruline suurtootjaga ostude üle läbi rääkida, tõesti ehk see eelis, et võrdse jaotamise põhimõttest lähtudes on meile kindel kogus jaotuskavas ette nähtud.

Samas on ka Iisrael maailma mastaabis väikeriik, kuid ometi on neil vaktsiini piisavalt. Kui eeldada, et nad olid nõus maksma rohkem kui EL, siis mis on ELi seisukohalt olulisem, kas raha kokkuhoid või võimalikult varasem vaktsineerimine? Pandeemia põhjustatud majanduskahju on ju võrreldamatult suurem kui ükskõik millise vaktsineerimise hind. ELi puhul poleks ka kõrgema hinna pakkumine aidanud, sest tehased lihtsalt ei suuda korraga toota sedavõrd suurt kogust. Aga Eesti oleks võinud kasvõi üritadagi tootjalt otse osta.

Tegelik elu näitab, et isegi lepingute olemasolu ei taga kokkulepitud koguste saamist. Nii on Eestil tulnud alla neelata mõru pill, kui Pfizerilt ainuüksi detsembris tulema pidanud 75 000 doosi asemel laekus vaid 9750. See paneb omakorda küsima, milleks sõlmida lepinguid, kui tootja neid täita ei suuda. Õigemini – milline on tootja vastutus lepingu mittetäitmise eest ning kas ELil üldse on mõjutamiseks hoobasid?