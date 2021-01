AMETIST TAGANDAMINE: Pence tõenäoliselt Trumpi vastu ei lähe 

USA põhiseaduse 25. parandus näeb ette, et kui president ei ole enam võimeline või usaldusväärne oma ametikohuseid täitma, saab valitsuskabinet eesotsas asepresidendiga pöörduda kongressi poole ettepanekuga president ametist tagandada. Vaatamata sellele, et Trumpi ja Pence'i suhted näivad olevat pöördumatult liiva jooksnud ning Trumpi tulisemad fännidki Pence'i vastu pöördusid, ei näi siiski tõenäoline, et asepresident sellise sammu ette võtaks. Isegi kui erinevalt presidendist kavatseb Pence tunnustada Joe Bideni võitu ka tema ametisse vannutamise tseremooniat külastades.