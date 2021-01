President Kaljulaid: küsitlus tuleks siduda riigikogu saatusega – kui ei lähe läbi, tulevad uued valimised

"Kellegi nahk ei ole praegu päriselt turul," nentis Kaljulaid esmaspäevaõhtuses ETV saates "Ringvaade". "Nii taastaks riigikogu enda väärikuse."

„Kavandatav abielureferendum on mõeldud seda fakti üle kinnitama, samas kui pole üheselt selge, millised mõjud on rahvahääletuse teistsuguse tulemuse puhul. Arvestades ka uuringutulemusi, mis näitavad, et suure osa Eesti inimeste jaoks ei ole sellise rahvahääletuse korraldamine praegusel ajal oluline või vajalik, oleks minu hinnangul mõistlik selle rahvahääletuse korraldamisele kuluv aeg ja raha kulutada meie ühiskonda hetkel kurnava viiruskriisi lahendamiseks,“ kirjutab riigipea.

Samas toob president välja, et mõistab, et riigikogu enamusel on tahe abielu mõiste teemal rahvahääletus siiski läbi viia. Eesti Vabariigi kehtivas põhiseaduses on selleks ka võimalus loodud - põhiseaduse § 105 annab võimaluse panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele.

„Praegu on kavandatud rahvahääletus läbi viia muu riigielu küsimusena, mis ei too kaasa mingit poliitilist vastutust. Kui tegemist on parlamendisaadikute enamuse hinnangul tõesti niivõrd olulise riigielu küsimusega, mille osas rahvahääletuse läbiviimine antud ajahetkel on möödapääsmatu, oleks aus see siduda ka enda poliitilise vastutusega. Teen ettepaneku praegune menetlus katkestada ning esitada küsimus abielu mõiste kohta vastavalt põhiseaduse § 105 toodud võimalusele seaduseelnõuna. See oleks oma olemuselt usaldushääletus praegusele riigikogu koosseisule,“ ütles president Kaljulaid.

Vastavalt põhiseaduse § 105 kuulutab rahvahääletusel vastuvõetud seaduse president viivitamatult välja. Kui rahvahääletusele pandud seaduseelnõu ei saa poolthäälte enamust, kuulutab president välja riigikogu erakorralised valimised.