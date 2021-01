President Kaljulaid: abielureferendum tuleks siduda parlamendi saatusega – kui ei lähe läbi, lõpeb ka riigikogu töö

„Kellegi nahk ei ole praegu päriselt turul,“ nentis Kaljulaid esmaspäevaõhtuses ETV saates „Ringvaade“. „Nii taastaks riigikogu enda väärikuse.“

„See sõnastus on selline, et me ei ole siiani aru saanud, mis on täpselt „ei“ ja „jah“ vastuse tagajärjed ja kas need vastused on juriidiliselt võrdsed. Meil ei ole seda selgust. Takkapihta opositsiooni muudatusettepanekud – osad on ropud, osad on andnud võimaluse mitmeti mõista Eesti poliitikat. Me teame, et iga poliitiku sõnu saab kontektstist välja rebida, tõlgendada ja kasutada meie vastu. Muidugi ka ebatsensuursed muudatusettepanekud. Ka see on läinud valesti,“ loetles president.

„Menetlus parlamendis on samuti läinud valesti, sest nüüd on tekkinud küsimus, et kui riigikogu selle referendumi küsimuse heaks suudab kiita, mis siis edasi saab – kas õigukantsler nõustub, et protsess on olnud seaduspärane või ta ei nõustu sellega ja pöördub riigikohtusse. See tundub nagu lõputu küünlapäev. Aga me ei tohi tüdida. Me peame aktiivselt otsima, mis on väljapääs,“ lisas ta.

Kaljulaid ei võta Martin Helme keeldumist temaga kohtuma tulla isikliku solvanguna ja loodab, et tänast ideed kuuldes mõtleb minister ümber.

„Ringvaate“ saatejuht Grete Lõbu uuris ka, miks peaks koalitsioon presidendi ettepanekuga nõus olema, kui neil on niigi praegu kõik hästi.

„Kui eesmärgiks on siiras ja aus soov ja tahe viia läbi see referendum... Millise plaaniga, ma ütlen ausalt, mina tunnen ebamugavust, sest ma usun, et paljud inimesed Eestis saavad haiget kõige selle pärast. Aga kui see on koalitsiooni soov ja tahe, siis ei ole võibolla kena see, kuidas seda on praegu mängitud nagu mängurilauas, et tõstan järjest panuseid, aga mul oma nahka turul praegu pole. Sellepärast on inimestel seda raske tajuda kui miskit, mis on riigikogu vääriline. Aga riigikogu ongi see koht, kus me oma põhimõtete ja maailmavaate eest seisame. Sellisel juhul ainus aus viis seda teha on öelda, et ma panen selle küsimuse rahvahääletusele ja see on mulle nii oluline, et ma riskin selle nimel omaenda poliitilise tulevikuga,“ seletas Kaljulaid.