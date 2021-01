Keit Kasemets | Vaktsineerimise pudelikael on väike tootmisvõimsus, mitte sussilohistamine 

Euroopa Komisjon on tänaseks ostnud kokku 2,3 miljardit doosi Covid-19 vaktsiini kuuelt tootjalt. Sellest piisab kõigi eurooplaste vaktsineerimiseks ka siis, kui osa väljatöötatavaid vaktsiine turule ei jõuagi. Nendest vaktsiinidest saab Eesti vastavalt rahvaarvule proportsionaalse osa kohe, kui vaktsiin turule jõuab ja Euroopa Komisjonilt müügiloa saab.

Euroopa Liit ostis vaktsiine mitmelt tootjalt ja vajaminevast mahust rohkem seetõttu, et kõikide ravimifirmade võimalused suures koguses vaktsiini toota on alguses väikesed. Komisjon on teinud kõik otsused koos liikmesriikidega ehk riigid lepivad kokku ja komisjon viib need otsused ellu, nii nagu Euroopa Liidus asjad ikka käivad.