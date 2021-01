Õiguskomisjoni juht Karilaid: Poolamets ise otsustab, kuidas komisjoni juhtida 

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, kes ise juhib riigikogus õiguskomisjoni, ütles, et komisjoni juhtimine on puhtalt esimehe töökorralduslik küsimus. „Komisjoni töö korraldamine toimub vastavalt praktikas kujunenud olukorrale selliselt, et oleks tagatud eelnõude menetlemine komisjoni enamusele sobivas tempos ja viisil,“ selgitas Karilaid. Ta viitab riigikogu töö- ja kodukorra seaduse paragrahvile 38, mis ütleb, et komisjon otsustab kõiki küsimusi poolthäälte enamusega.

„Kui Reformierakonna esimees Kaja Kallas väitis ajakirjanikele, et ta ei olnud teadlik oma fraktsiooni liikmete referendumiettepanekust liita Eesti Venemaaga, siis jättis ta mainimata, et on koos Kalle Laanetiga alla kirjutanud ettepanekutele panna rahvahääletusele Eesti väljaviimine NATOst ja Euroopa Liidust,“ värskendas Karilaid oravate esimehe mälu pressiteates. „Oma võimuihas ja poliitilises mängurluses on reformierakondlased unustanud palju olulist. Reformierakond on tõstnud käe Eesti vabariigi põhiseaduse vastu ning kahjustatud on Eesti rahvusvahelist mainet ja omariikluse alustalasid.“