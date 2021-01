Politsei otsib Pärnumaal kadunud 55aastast Sergeid 

Politseinikud on praeguseks kogunud infot mehe lähedastelt ja tuttavatelt ning kontrollinud võimalikke paiku, kuhu Sergei minna võis. Paraku ei ole meest seni leitud. Tema isikukirjeldus on edastatud ka patrullidele.

Sergei on kõhnema kehaehitusega ja umbes 170 cm pikk. Mehel on vuntsid ning tema sõrmedel on tätoveeringud. Kahjuks ei ole teada, mis Sergeil seljas võib olla.