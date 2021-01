Seisukoht | Koondises peavad olema parimad 

Eesti vutikoondise peatreeneriks määrati aasta alguses šveitslane Thomas Häberli ja tema esimene treeningmäng toimub teisipäeval Hispaanias, vastaseks Ungari suurklubi Ferencvaros. Mängu tulemus pole vast kõige tähtsam, peaasi, et uus kooslus saaks veidi koostööd harjutada.

Häberli olukord on matši eel aga üllatavalt niru. Kui tuleb uus treener, siis oodatakse tavaliselt ära esimesed tähtsamad matšid, et hinnanguid anda. Nüüd aga mõjutab härra esmamuljet eelmisel nädalal laiali saadetud nimekiri mängijatest, kes kutsuti Marbella laagrisse. See nimekiri ei olnud loogiline. Tema selgitused esmaspäevasel pressikonverentsil liigitusid hämamise kategooriasse.