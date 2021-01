KUS ON SELGROOG? Eiki Nestor: jama põhiseaduskomisjonis peab lahendama riigikogu juhatus 

Põhiseaduskomisjonis, kus valmistatakse ette abielureferendumi eelnõud teiseks ja lõplikuks lugemiseks, on tekkinud olukord, kus komisjoni esimehe Anti Poolametsa juhtimisel on opositsiooni tuhanded muudatusettepanekud sidenud piltlikult viieks kimbuks, et minna mööda nõudest kuulata rahvasaadikute selgitusi arvukatele ettepanekutele.