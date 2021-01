LUMETUISK JA KRÕBEDAD KÜLMAKRAADID: nädala prognoos lubab karmi talveilma 

Riiklik ilmateenistus väljastas Eestile teise taseme hoiatuse. Esmaspäeva õhtul on oodata lääne poolt tihedat lörtsi- ja lumesadu, mis laieneb saartelt mandrile ning mitmel pool hakkab tuiskama. "´Öö hakul tugevneb rannikul kagu- ja lõunatuul puhanguti 20 m/s, saartel ning mandri lääne- ja looderannikul puhanguti 23 m/s, Hiiumaal ja Saaremaal vastu Läänemerd kuni 25 m/s. Sisemaal tugevneb pärast keskööd kagu- ja lõunatuul puhanguti 15, hommikul 17 m/s," teatab ilmateenistus Facebookis.

Kui teisipäeval püsib temperatuur veel -5 ja kahe plusskraadi vahel, siis kolmapäevast hakkab see langema - ööpäeva jooksul on saartel -1 kuni 1, mandril -1 kuni -6 kraadi. Pärastlõunal hakkab temperatuurinäit veel langema, päeva jooksul sajab aeg-ajalt lund ja tuiskab.

Reedel on veel üksikute lumehoogude võimalus. Kirdetuul jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur langeb hommikuks lääne pool -8 kuni -14, Pärnu-Rakvere joonest -15 kuni -20 kraadi, päeval tõuseb vaid paari-kolme kraadi võrra.

Laupäev on kõrgrõhkkonna servas üksikute lumehoogudega. Tuul pöördub põhjakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel põhja pool -8 kuni -13, Lõuna-Eestis -15 kuni -20, päeval -5 kuni -10, ennelõunal Kagu-Eestis kuni -14 kraadi.