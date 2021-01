Maailm VIDEO | Kapitooliumi piiramisel osalenud protestija sattus lennukeelu tõttu paanikasse Toimetas Aare Kartau , täna 13:34 Jaga: M

President Trumpi tulihingelised fännid ründamas USA parlamendihoonet. Foto on illustreeriv. Foto: Reuters/Scanpix

Pealinn Washingtoni ja ka ülejäänud USA korrakaitseorganid otsivad jätkuvalt 6. jaanuaril toimunud Kapitooliumi piiramises osalenuid. Nüüd on olukord jõudnud sinnamaani, et paljud siseriiklikeks terroristideks nimetatud tegelased saavad teada, et nende nimed on lisatud ajutiselt ka lennukeeluga isikute nimekirja.