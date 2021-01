„PUUDUTA MIND“ 168. SAADE | Selgeltnägija ja ravitseja Mai-Agate Väljataga: sinu teejuht on sinu vasaku õla taga, küsi temalt 

Mai-Agate Väljataga (88) on eesti selgeltnägija ja ravitseja. Ta on tegutsenud alternatiivmeditsiini vallas alates 1992. aastast ja aidanud tuhandeid inimesi.

Viimastel aastatel on tegutsenud regressiooniterapeudina. Ta on avastanud, et paljudel foobiatel või kaasasündinud rasketel haigustel on seos eelmiste eludega, ning nende tervendamiseks on vaja mõista eelmiste elude sõlmpunkte ja need lahti harutada. Tema sõnul on vaja juhtida inimene tagasi algpõhjuse juurde, sest mõnikord piisab vaid põhjuse mõistmisest, et algaks tervenemine.

Mai-Agate teeb saates puust ja punaseks, mis on teadvus ja kus see asub ning kuidas seda suunata.

Vaata videot!