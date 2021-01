„PUUDUTA MIND“ 169. SAADE | Kai Tamm õpetab tegutsema harmoonias kosmiliste rütmidega, abimeheks Avesta kalender 

Seekordseks saate külaliseks on Kai Tamm, ülipopulaarse raamatu „Avesta kalender. Tarkused igaks päevaks“ koostaja.

Miks on nii, et mõnel päeval lähevad asjad nagu „lepase reega“ ja teisel päeval oled oma asjadega nagu „kana takus“? Vastus on väga lihtne: esimesel juhul tegutsed harmoonias kosmiliste rütmidega, teisel juhul neile risti vastu. Avesta kalendri mõte seisnebki selles, et muuta enda elu lihtsamaks kasutades selleks Päikese ja Kuu päevade rütme. Eriti kasulik on see kalender oluliste sündmuste, mida on võimalik ette planeerida, paika panemisel.

Neljapäev, 21. jaanuar 2021

8. Päikese päev 10. Kuu päeva algus 11.28

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päeva märksõna on õnnistus ning see on seotud jumaliku jõu ja võimuga ning nende abil uude kvaliteeti üleminekuga. Ära mõtle minevikust ega sinna jäänud möödalaskmistest vaid kasuta loovat visualiseerimist, kujutlusvõimet ning ava oma eluraamatus puhas leht ja alusta uut elu. Ava end muutustele ja sind võivad ees oodata imelised juhtumused ja sündmused.