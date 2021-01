VAATA OTSE | Sotsiaalkomisjon arutab vaktsineerimiskava murekohtade ja hooldekoduelanike kaitsepookimise üle 

„Oleme kuulnud väiteid, et kõik ei lähe nii sujuvalt, nagu soovitud, kuid teisalt on arusaadav, et kujunenud olukord nõuab jooksvaid lahendusi ja kiireid ümberorienteerumisi ning praegust elu ei ole võimalik korraldada ettekirjutatud stsenaariumide järgi,“ ütleb Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.

Istungile on kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Patsientide Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja apteekide esindajad.