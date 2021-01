VAATA OTSE | Jaanuari keskpaigas jõuavad Eestisse doosid pea 120 000 inimese vaktsineerimiseks 

Jaanuari keskapaigas jõuavad Eestisse Moderna 234 467 vaktsiinidoosi, millest piisab 117 234 inimese kaitsepookimiseks. Euroopa Liidu müügiloa saamist ootavad veel ettevõtete J&J ning AZ vaktsiinid. J&Jilt ootab Eesti 300 000 vaktsiinikuuri, millest saabki sama palju inimesi vaktsineeritud. AZilt ootab Eesti 1 330 000 doosi, millest peaks vaktsineeritud saama 665 000 inimest.

Sotsiaalminister Kiik avaldab lootust, et hooldekodude elanikud ja töötajad saavad vähemalt esimese vaktsiinisüsti jaanuaris-veebruaris.

„Oleme kuulnud väiteid, et kõik ei lähe nii sujuvalt, nagu soovitud, kuid teisalt on arusaadav, et kujunenud olukord nõuab jooksvaid lahendusi ja kiireid ümberorienteerumisi ning praegust elu ei ole võimalik korraldada ettekirjutatud stsenaariumide järgi,“ ütleb Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt lisab, et tänasel istungil on ühe olulise seonduva teemana kindlasti küsimuse all hooldekodude töötajate ja seal elavate inimeste vaktsineerimine. „Eakad on viirusele eriti vastuvõtlikud ja küsimus nende vaktsineerimisest esimeste seas on väga tähtis, sest nende inimeste haigestumisel on suur koormus ka haiglakohtadele, kuna vanusest ja madalamast immuunsusest tulenevalt satuvad nad sagedamini ka haiglasse.“