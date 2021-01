Selle nädalaga loodetakse hooldekodudes vaktsineerida 3800 töötajat ja klienti 

Sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul küsis Covid-statistika kohta, miks ei ole inimestele võimalik arve esitada täpsemalt. Nimelt esitab terviseamet andmeid, kus on koos mitme päeva nakatunute hulgad.

Kiik selgitas, et ühest päevast ei tohigi teha suuri järeldusi nakatunute tegeliku hulga kohta, mis püsib Eestis igapäevaselt 600 juures. Ministri sõnul tasub vaadata nädala või kuu keskmist nakatunute hulka.

Härma ütles, et terviseametil on võimalik näidata statistikat täpsemalt, kuid andmete korrastamine võtab aega ja sellisel juhul tuleks iga päeva kohta välja saata kaks teadet. „Kõige kiirem ja läbipaistvam lahendus on näidata, missugised [positiivsed] testid konkreetse päeva hommikul tervise infosüsteemi saadetakse. Tagantjärgi tähendaks see kahe sõnumi saatmist ühiskonnale, mis võib omakorda ebaselgust tekitada.“

Komisjoni liige Liina Kersna uuris samuti terviseameti kommunikatsiooni kohta. Kersnale teeb muret, et sotsiaalmeedias liigub vaktsineerimise kohta palju valeinfot. Näiteks valeteave selle kohta, et Valga perearstid ei soovi vaktsineerimist, lükati Kersna sõnul ümber nädal hiljem. Sestap uuris Kersna, milline on ühiskonna hoiak vaktsineerimise vastu ja kui paljud eesliinitöötajad on loobunud vaktsineerimisest.

Lausvaktsineerimisvastaseid on Kiige sõnul 3-4 protsenti, kuid nad kipuvad olema lärmakas. Seda, kui paljud eesliinitöötajad on vaktsiinist keeldunud, ei oska Kiik veel öelda. Teiste riikide kogemus näitab, et vaktsineerimist ei soovi 20-30 protsenti hooldekoduelanikest. Üleüldiselt on aga vaktsineerimisootus meditsiini- ja sotsiaalsektoris Kiige sõnul kõrge. Probleemid võivad tekkida laiema ühiskonnani jõudes.

Komisjoni liige Signe Riisalo uuris, kuidas on põhiõigustega kooskõlas see, kui vaktsineerimata inimesel piiratakse võimalust reisida. Kiik lausus, et need arutelud käivad nii Euroopas kui ka Eestis, sh meie teaudsnõukohas, kuid kokkulepped sõlmitakse Euroopa Liidu tasandil.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv rääkis, et kahe nädalaga on haiglavõrgu arengukava haiglates vaktsineeritud 40 protsenti töötajatest. Perearstid ja kiirabitöötajad saavad vaktsineeritud selle nädala algusega. Samuti on alustatud vaktsineerimisega hooldekodudes.