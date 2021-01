USA prokurörid: Hondurase presidendi abil saadeti ameeriklastele kokaiini 

New Yorgi lõunaringkonna prokuröride teatel on leitud uusi tõendeid, mis viitavad üksikasjalikult sellele, et väidetav uimastikaubitseja Geovanny Fuentes Ramirez tegi koostööd Hondurase presidendi Juan Orlando Hernandeziga. Ehkki Hondurase presidenti nimeliselt ei mainita, on ta presidendikampaania kirjelduste ja venna nimetamise abil selgesti eristatav. Dokumendi kohaselt lubas Hernandez „suruda narkootikumid otse gringode [viide ameeriklastele] ninna“.