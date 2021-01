ÜLEKAALUKAS VÕIT: Kõrgõzstani presidendiks valiti hiljuti vangis istunud Sadõr Džaparov 

Mullu oktoobris lagunes suure protestilaine taustal Kõrgõzstani eelmine valitsus, mistõttu oli vaja uusi valimisi. Riikliku keskvalimiskomisjoni teatel näitasid esialgsed tulemused, et protestiliikumise üks juhte Sadõr Džaparov on võitnud peaaegu 80% häältest. See tähendab, et presidendivalimiste teist vooru ei toimu.