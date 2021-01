Mari-Anne Härma: maski kandmisest ei pääse enne, kuni meil on piisavalt palju inimesi vaktsineeritud 

Härma sõnul võib vaktsineeritu nakkust edasi kanda ning praeguses olukorras, kus riskirühmad on Eestis veel vaktsineerimata, tasub vaktsiini saanud inimestel endiselt kanda maski, kuni me teame, et riskirühmad on kaitstud. Alles seejärel saab maskikandmistega lõdvemaks minna, selgitas Härma.

"Kui oleme vaktsiini saanud, siis me käitume täpselt samamoodi edasi, nagu me praegu oleme käitunud, senikaua, kuni meil on teadmine, et meie riskirühmad on vaktsineeritud. Kanname tööl maski, kanname avalikes ruumides, kus meil on tihedad kokkupuuted, kanname patsientidega maski. Kanname seni, kuni teine laine saab läbi ehk meil on piisavalt vaktsineeritud inimesi, seni me jätkame neid kõiki häid tavasid, mis me oleme praegu õppinud," rääkis Härma.