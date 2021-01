Kaitsja vaidlustas kelmusekahtlusega kaardimoori vangistuse 

Einika Kase ja Merike Ausi kuritegu seisneb selles, et nad ütlesid pensionärist kannatanule, et kui too annab nende käsutusse oma pangakaardi, siis kasutavad nad seda ja kontole laekuvat pensioni selleks, et tasuda tema igakuiseid kommunaalmakseid. Seejärel leppisid nad temaga kokku, et ta müüb neile oma Mustamäel asuva korteri – tingimusel, et võib seal kuni surmani elada. Müügileping nägi ette, et talle antakse 20 000 eurot üle sularahas, kuid seda ei tehtud. Ülejäänud ligi 20 000 kandis notar tema pangakontole. Harju maakohus mõistis eelmisel aastal Merike Ausi ja Einike Kase süüdi kelmuses: Kasele mõistis kohus karistuseks pea poolteist aastat tingimisi vangistust, Ausile aga liitkaristusena kaks aastat vangistust, millest ta peab ära istuma kolm kuud, ülejäänud on tingimisi. Nüüdseks on Ausi ja Kase kaitsjad pöördunud Tallinna ringkonnakohtusse.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et Ausil on enda sõnul sensitiivsed võimed ning ta tegeles mõnda aega kaartide panemisegagi. Samuti on kaardimoor juhtinud ligimesearmastust ja kristlikke pereväärtusi kuulutanud ühingut.