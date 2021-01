Põhiseaduskomisjon saatis rahvahääletuse eelnõu täiskokku viie muudatusettepanekuga 

„Enamus opositsiooni esitatud muudatusettepanekuid ei ole seotud eelnõu eesmärgiga ega abielu mõistega. Nende eraldi käsitlemine ei ole kohane ja mõistlik,“ ütles komisjoni esimees Anti Poolamets. „Selgelt on näha, et tegemist on tahtega parlamendi tööd halvata. Seetõttu tuleb see obstruktsioon ületada ja sellest lähtudes otsustas komisjon abielu sõlmijate sooga seotud muudatused eraldi välja tuua ning ülejäänuid grupeerida üheks ettepanekuks.“