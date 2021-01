Taavi Libe | Saatuslikud eksimused seoses sõnavabadusega 

Viimase kümnendi jooksul on nii mõnigi Eesti ajakirjanik üritanud ajada kurikuulsa koka Ženja, kellest sai 2007. aasta aprillirahutuste ajal mässu postripoiss, jälgi. Et internetimeemindus oli toona veel lapsekingades, andis R-Kioski rüüstamise teel end karastusjoogi, snäkkide ja hügieenisidemetega varustanud tegelase rõõmuhetk ainest kasinamale internetisisule, kui see oleks andnud kümmekond aastat hiljem. Minu teada pole kellelgi õnnestunud viimastel aastatel Jevgeni Kazakovi toonaseid sündmusi meenutama meelitada.

Eelmise nädalal Washingtonis toimunud marodöörluse peakangelaste saatus on infoühiskonna arengu tõttu aga hoopis teistsugune. Internetti valgus mõne tunniga küllaga andekaid ja vähemandekaid pilapilte, kus võrreldi karvaseid ja sulelisi mässajaid kultusliku diskopundi Village People’iga või siis avaldati arvamust, et kentsaka välimusega seltskonna võiks saata Eurovisioni lauluvõistlusele.