Juhtkiri | Ohtlik mäng valijate usaldusega 

Olenemata sellest, kas olla abielureferendumi toimumise vajalikkuse küsimuses koalitsiooni või opositsiooni poolel, võivad kõrvaltvaatajad jõuda vaat et täielikule üksmeelele selles, et riigikogu põhiseaduskomisjonis viimastel päevadel toimunut on ebameeldiv taluda. Tegemist on justkui lõputu küünlapäevaga, ainult et iga uus päev algab senisest veelgi halvemini, sest riigikogu liikmete demokraatiat õõnestavatel sõnadel ja tegudel on tõepoolest reaalsed tagajärjed. Olgu selleks siis oht olla rakendatud vaenuliku naaberriigi propaganda teenistusse või tekitades valijates poliitikast võõrandumise tunde, mille vilju võime näha järgmiste valimiste valimisaktiivsuses.