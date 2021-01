Haigla nõukogu liikmete vaktsineerimine tõi kõhklejad süstisappa 

Terviseameti soovituse põhjal peaksid kõigepealt kaitsesüsti saama need, kes tagavad vaktsineerimise tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste toimepidevust, ning riskirühmad. Rakvere haigla juhti Ain Suurkaevu, keda on juba vaktsineeritud, kinnitab, et kuuest nõukogu liikmest vaktsineeriti nelja. Ehk neid, kes viibivad kõige rohkem haigla ruumides ning kes on ka oma vanuse ja tervisliku seisundi tõttu riskirühmas.