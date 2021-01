Eesti uudised Igavesed tudengid: sulgemisele määratud õppekavade tudengid peavad kiirustama Asso Ladva , täna 20:05 Jaga: M

TULEB LASTA LÕPUNI ÕPPIDA: Haridusministeeriumi hinnangul peab erinevatel põhjustel õppetöös toppama jäänud tudengitel lubama õpingud lõpetada. Pildil Tartu ülikooli mullukevadised hajutatud lõpuaktused. Foto: Aldo Luud

„Ma pean ennast kokku võtma, et lõputöö valmis kirjutada. Muidu peaksin hakkama mingeid aineid juurde võtma, aga selleks ei leia töö kõrvalt enam kindlasti aega,“ ütleb Kalle, kelle õppekava suletakse sel aastal. Tema lohutuseks võib öelda, et Eestis on teisigi selliseid noori.