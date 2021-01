ILMA VASTU EI SAA: Hispaania vangistas talv  

Rahvas küll lõbutses suurematel linnatänavatel-platsidel suusatades ja igal moel talve nautides, aga sõdurid tuli appi tuua, et päästa maanteedel liiklusvahenditesse lõksu jäänud sadu inimesi. Eile korraldati autokonvoisid, et viia kaugematesse maapiirkondadesse toitu ja koroonavaktsiini, sest maanteehooldajate andmeil oli torm sulgenud kas osaliselt või täielikult tavaliiklusele umbes 20 000 kilomeetrit teid kesk-Hispaanias. „Lumi ja talv võivad soojast toast vaadates ju ilusad olla, aga kui istud öö läbi maanteel janus ja külmast värisedes, siis pole see sugugi lõbus,“ kurtis päästjaile 22aastane turvanaine Sandra Moreno, kui ta koos autoga lumest välja aidati. Tavaliselt sõidab ta veerandtunniga tööle – seekord kulus 12 tundi, kirjutab Guardian.